Мигун (Якубович) Дарья Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти19.08.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Якубович Устин Симеонович (Семенович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1922
Отец ребёнка: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Варочкина (Куценко) (Мигун) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)
Рождение ребёнка
30.11.1928
Дочь: Филимоненко (Мигун) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)
Смерть
19.08.1962