Мигун (Якубович) Дарья Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигун (Якубович) Дарья Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

19.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Якубович Устин Симеонович (Семенович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1922

Сын: Мигун Георгий Федорович

Отец ребёнка: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)

Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Варочкина (Куценко) (Мигун) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)

Рождение ребёнка
30.11.1928

Дочь: Филимоненко (Мигун) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)

Смерть
19.08.1962

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