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Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1985

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1922

Сын: Мигун Георгий Федорович

Мать ребёнка: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна

Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Варочкина (Куценко) (Мигун) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна

Рождение ребёнка
30.11.1928

Дочь: Филимоненко (Мигун) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна

Смерть
1968
Рождение
07.01.1985

Отец: Мигун Михей

Мать: не указана

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