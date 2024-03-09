Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1985
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1922
Мать ребёнка: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Варочкина (Куценко) (Мигун) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна
Рождение ребёнка
30.11.1928
Дочь: Филимоненко (Мигун) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна
Смерть
1968
Рождение
07.01.1985
Отец: Мигун Михей
Мать: не указана