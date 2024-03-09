Якубович Устин Симеонович (Семенович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубович Игнатий Устинович
Мать ребёнка: Якубович (Кожура) Елена Стефановна
Рождение ребёнка
14.03.1903
Дочь: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1919
Дочь: (Якубович) Стефана Устиновна
Мать ребёнка: Якубович (Кожура) Елена Стефановна
Смерть
Неизвестно