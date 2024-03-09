Якубович Устин Симеонович (Семенович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубович Устин Симеонович (Семенович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубович Игнатий Устинович

Мать ребёнка: Якубович (Кожура) Елена Стефановна

Рождение ребёнка
14.03.1903

Дочь: Мигун (Якубович) Дарья Устиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1919

Дочь: (Якубович) Стефана Устиновна

Мать ребёнка: Якубович (Кожура) Елена Стефановна

Смерть
Неизвестно

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