Цухло Тюхло Филимон
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Цухло Зайцева Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Цухло Анна Викторовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1866
Сын: Цухло Тюхло Даниил Филимонович
Мать ребёнка: Цухло Анна Викторовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Смерть
Неизвестно