Цухло Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цухло Анна Викторовна

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Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Цухло Тюхло Филимон

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1866

Сын: Цухло Тюхло Даниил Филимонович

Отец ребёнка: Цухло Тюхло Филимон

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Смерть
Неизвестно
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