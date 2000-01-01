Цухло Анна Викторовна
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Цухло Зайцева Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Цухло Тюхло Филимон
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1866
Сын: Цухло Тюхло Даниил Филимонович
Отец ребёнка: Цухло Тюхло Филимон
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Смерть
Неизвестно