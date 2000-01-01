Цухло Тюхло Даниил Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цухло Тюхло Даниил Филимонович

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Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Цухло Тюхло Филимон

Мать: Цухло Анна Викторовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1894

Сын: Цухло Филипп Даниилович

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Цухло Ксения Даниловна Данииловна

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Цухло Пелагея Данииловна

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Цухло Ирина Данииловна

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1901

Сын: Цухло Андрей Даниилович

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1903

Сын: Цухло Трофим Трифон Даниилович

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Цухло Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Цухло Елена Данииловна

Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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