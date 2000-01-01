Цухло Тюхло Даниил Филимонович
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1866
Отец: Цухло Тюхло Филимон
Мать: Цухло Анна Викторовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Цухло Ксения Даниловна Данииловна
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Цухло Пелагея Данииловна
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Цухло Ирина Данииловна
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1903
Сын: Цухло Трофим Трифон Даниилович
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Цухло Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Цухло Елена Данииловна
Мать ребёнка: Цухло Тюхло Доминика Григорьевна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно