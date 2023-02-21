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Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Цухло Тюхло Филимон

Мать: Цухло Анна Викторовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зайцева Мария Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зайцева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1881

Сын: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка, Борисовский рн, Беларусь
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зайцев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1885

Сын: Зайцев Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зайцев Никодим Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Зайцев Ермолай Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зайцев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Смерть
Неизвестно
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