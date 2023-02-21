Цухло Зайцева Анна Филимоновна
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1858
Отец: Цухло Тюхло Филимон
Мать: Цухло Анна Викторовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зайцева Мария Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зайцева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1881
Сын: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка, Борисовский рн, Беларусь
Рождение ребёнка
1884
Сын: Зайцев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1885
Сын: Зайцев Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зайцев Никодим Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зайцев Ермолай Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зайцев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно