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Бутенко Павел Семёнович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Бутенко Семён

Мать: Бутенко Ирина Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бутенко Василий Павлович

Мать ребёнка: Бутенко Анна Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бутенко Илья Павлович

Мать ребёнка: Бутенко Анна Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Бутенко Ксения Павловна

Мать ребёнка: Бутенко Анна Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1780
Покровское, Чернігівська область

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