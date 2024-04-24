Бутенко Павел Семёнович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Бутенко Семён
Мать: Бутенко Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Бутенко Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Бутенко Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Бутенко Ксения Павловна
Мать ребёнка: Бутенко Анна Фёдоровна
Смерть
После 1780