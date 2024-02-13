Бутенко Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Бутенко Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Бутенко Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Бутенко Ксения Павловна
Отец ребёнка: Бутенко Павел Семёнович
Смерть
После 1768