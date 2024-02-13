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Бутенко Анна Фёдоровна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бутенко Василий Павлович

Отец ребёнка: Бутенко Павел Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бутенко Илья Павлович

Отец ребёнка: Бутенко Павел Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Бутенко Ксения Павловна

Отец ребёнка: Бутенко Павел Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768

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