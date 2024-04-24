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Бутенко Семён

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1698

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Бутенко Павел Семёнович

Мать ребёнка: Бутенко Ирина Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бутенко Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Бутенко Ирина Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бутенко Герасим Семёнович

Мать ребёнка: Бутенко Ирина Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768
Покровское, Чернігівська область

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