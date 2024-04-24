Бутенко Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Бутенко Семён
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бутенко Прокопий Семёнович
Отец ребёнка: Бутенко Семён
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бутенко Герасим Семёнович
Отец ребёнка: Бутенко Семён
Смерть
После 1768