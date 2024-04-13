Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Поликарп Терентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1855

Муж: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Григорий Матвеев Сапрыгин 19 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Елизавета Поликарпова Субботина 1 брак Поручители: по жениху - д. У... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Субботин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1857

Дочь: Субботина Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1859

Сын: Субботин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1864

Сын: Субботин Косьма Григорьевич

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.05.1866

Сын: Субботин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1868

Дочь: Евтюхина (Субботина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.04.1871

Дочь: Барабанова (Субботина) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Субботина Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1877

Дочь: Балашова (Субботина) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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