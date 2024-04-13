Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Субботин Поликарп Терентьевич
Мать: не указана
Сын: Субботин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Дочь: Субботина Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Сын: Субботин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Сын: Субботин Косьма Григорьевич
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Сын: Субботин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Дочь: Евтюхина (Субботина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Дочь: Барабанова (Субботина) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Дочь: Субботина Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Дочь: Балашова (Субботина) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич