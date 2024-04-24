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Субботин Поликарп Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Авдотья Лукьяновна

Рождение ребёнка
13.10.1841

Сын: Субботин Артем Поликарпов

Мать ребёнка: Субботина Авдотья Лукьяновна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Праздничная (Субботина) Наталья Поликарповна

Мать ребёнка: Субботина Авдотья Лукьяновна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Чукова Дарья Поликарповна

Мать ребёнка: Субботина Авдотья Лукьяновна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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