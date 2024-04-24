Субботин Поликарп Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1841
Сын: Субботин Артем Поликарпов
Мать ребёнка: Субботина Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Праздничная (Субботина) Наталья Поликарповна
Мать ребёнка: Субботина Авдотья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Чукова Дарья Поликарповна
Мать ребёнка: Субботина Авдотья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно