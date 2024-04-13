Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

05.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Сапрыгин Матвей Иванович

Мать: Сапрыгина Авдотья Варламовна

Бракосочетание
02.10.1855

Жена: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Григорий Матвеев Сапрыгин 19 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Елизавета Поликарпова Субботина 1 брак Поручители: по жениху - д. У... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Субботин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1857

Дочь: Субботина Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1859

Сын: Субботин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1864

Сын: Субботин Косьма Григорьевич

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.05.1866

Сын: Субботин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1868

Дочь: Евтюхина (Субботина) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.04.1871

Дочь: Барабанова (Субботина) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Субботина Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1877

Дочь: Балашова (Субботина) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна

Смерть
05.05.1911
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умер 05.05.1911 от старости в возрасте 77 лет, отпет 07.05.1911 и погребен на приходском кладбище с. Жерновищи

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