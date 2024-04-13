Субботин (Сопрыгин) Григорий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти05.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1836
Бракосочетание
02.10.1855
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Григорий Матвеев Сапрыгин 19 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Елизавета Поликарпова Субботина 1 брак Поручители: по жениху - д. У... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1856
Рождение ребёнка
27.11.1857
Дочь: Субботина Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна
Рождение ребёнка
28.12.1859
Рождение ребёнка
25.10.1864
Рождение ребёнка
29.05.1866
Рождение ребёнка
30.10.1868
Дочь: Евтюхина (Субботина) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна
Рождение ребёнка
24.04.1871
Дочь: Барабанова (Субботина) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Субботина Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Субботина Васса (Василиса) (Елизавета) Поликарповна
Рождение ребёнка
12.01.1877
Смерть
05.05.1911
Умер 05.05.1911 от старости в возрасте 77 лет, отпет 07.05.1911 и погребен на приходском кладбище с. Жерновищи