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Субботин Косьма Григорьевич

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.10.1864

Дата смерти

18.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1864

Отец: Субботин Григорий Матвеевич

Мать: Субботина Васса (Василиса) Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
27.10.1864
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Андрей Иванов Степнов и девица Дарья Поликарпова Субботина
Смерть
18.08.1865
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умер в возрасте 10 месяцев от колики Отпет и похоронен в селе Жерновищи 20.08.1865
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