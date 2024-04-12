Субботин Косьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1864
Дата смерти18.08.1865
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1864
Крещение
27.10.1864
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Андрей Иванов Степнов и девица Дарья Поликарпова Субботина
Смерть
18.08.1865
Умер в возрасте 10 месяцев от колики Отпет и похоронен в селе Жерновищи 20.08.1865