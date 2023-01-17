Бабарыкин Григорий Андреев
Место рождения
Дата рождения09.01.1902
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1902
оп.4 д.215 ч.3 ц.с. Полуево
Крещение
12.01.1902
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1926
Сын: Бабарыкин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Григорьевна
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабарыкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944
Причина смерти: пропал без вести