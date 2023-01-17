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Бабарыкин Григорий Андреев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1902

Отец: Бабарыкин Андрей Филиппов

Мать: Бабарыкина Евгения Евстафиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
оп.4 д.215 ч.3 ц.с. Полуево
Крещение
12.01.1902
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1926

Сын: Бабарыкин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Григорьевна

Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабарыкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1944
Причина смерти: пропал без вести
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