Бабарыкин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкин Александр Григорьевич

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1926

Отец: Бабарыкин Григорий Андреев

Мать: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ухта, Ухта, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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