Бабарыкин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно