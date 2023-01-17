Бабарыкин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабарыкин Григорий Андреев

Мать: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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