Бабарыкина (?) Евгения Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина (?) Евгения Евстафиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Бабарыкин Борис Андреев

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1899

Сын: Бабарыкин Николай Андреев

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Бабарыкин Григорий Андреев

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
оп.4 д.215 ч.3 ц.с. Полуево
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бабарыкин ? Андреев

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ? Андреева

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: ? Андреева

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бабарыкин ? Андреев

Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Андрей Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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