Бабарыкина (?) Евгения Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1897
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
04.12.1899
Сын: Бабарыкин Николай Андреев
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
09.01.1902
Сын: Бабарыкин Григорий Андреев
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
оп.4 д.215 ч.3 ц.с. Полуево
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бабарыкин ? Андреев
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ? Андреева
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ? Андреева
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бабарыкин ? Андреев
Отец ребёнка: Бабарыкин Андрей Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно