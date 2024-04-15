Котенко Яков Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Котенко Пантелеймон
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1848
Сын: Котенко Николай Яковлевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно