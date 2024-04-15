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Котенко Яков Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Котенко Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Котенко Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Котенко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Котенко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Параскева Степановна Или Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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