Котенко Параскева Степановна Или Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Параскева Степановна Или Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.11.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Яков Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
21.11.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
23.11.1879 ст.
на общественном кладбище
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