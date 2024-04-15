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Котенко Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

09.06.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Котенко Яков Пантелеймонович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
03.03.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Дарья Романовна Коноваленко
Восприемник
21.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Яков Владимирович Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
09.06.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-2?i=483&cc=3511744
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