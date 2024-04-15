Котенко Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти09.06.1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Котенко Яков Пантелеймонович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
03.03.1863 ст.
Дарья Романовна Коноваленко
Восприемник
21.10.1863 ст.
Яков Владимирович Котенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.06.1867 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-2?i=483&cc=3511744