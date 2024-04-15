Котенко Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Котенко Яков Пантелеймонович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
13.11.1869 ст.
Степанида Романовна Коноваленко
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JN-7?i=227&cc=3511744
Восприемник
06.09.1870 ст.
Анна Григорьевна (Котенко) Рудоменко
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.
Дочь: Андрейченко Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F3-3?cc=3511744
Восприемник
11.10.1876 ст.
Кузьма Максимович Харченко
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.
Дочь: Щербакова Домна Николаевна
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
Восприемник
10.12.1878 ст.
Антон Дамианович Харченко
Восприемник
15.08.1879 ст.
Демид Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
11.09.1880 ст.
Дочь: Тверезовская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
Восприемник
22.02.1882 ст.
Евдокия Максимовна Харченко
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.02.1886 ст.
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.
Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Елена Александровна Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно