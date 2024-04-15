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Котенко Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Котенко Яков Пантелеймонович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
13.11.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Степанида Романовна Коноваленко
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.

Сын: Котенко Наум Николаевич

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JN-7?i=227&cc=3511744
Восприемник
06.09.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Григорьевна (Котенко) Рудоменко
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.

Дочь: Андрейченко Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F3-3?cc=3511744
Восприемник
11.10.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Максимович Харченко
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.

Дочь: Щербакова Домна Николаевна

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.12.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Дамианович Харченко
Восприемник
15.08.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Демид Степанович Симоненко
Рождение ребёнка
11.09.1880 ст.

Дочь: Тверезовская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.02.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Максимовна Харченко
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.

Сын: Котенко Архип Николаевич

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.02.1886 ст.

Сын: Котенко Федор Николаевич

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.

Сын: Котенко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Парасковья Ивановна

Восприемник
Неизвестно
Елена Александровна Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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