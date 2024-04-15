Котенко Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.

Сын: Котенко Наум Николаевич

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JN-7?i=227&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.

Дочь: Андрейченко Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F3-3?cc=3511744
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.

Дочь: Щербакова Домна Николаевна

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.09.1880 ст.

Дочь: Тверезовская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.

Сын: Котенко Архип Николаевич

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.02.1886 ст.

Сын: Котенко Федор Николаевич

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.

Сын: Котенко Павел Николаевич

Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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