Котенко Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JN-7?i=227&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.
Дочь: Андрейченко Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F3-3?cc=3511744
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.
Дочь: Щербакова Домна Николаевна
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1880 ст.
Дочь: Тверезовская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?i=357&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.02.1886 ст.
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Котенко Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно