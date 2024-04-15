Андрейченко (Котенко) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1872 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F3-3?cc=3511744
Крещение
22.01.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.02.1890 ст.
Василий Петрович Котенко
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Отец ребёнка: Андрейченко Леонтий Иванович
Писаревка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно