Андрейченко (Котенко) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрейченко (Котенко) Ксения Николаевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1872 ст.

Отец: Котенко Николай Яковлевич

Мать: Котенко Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F3-3?cc=3511744
Крещение
22.01.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Петрович Котенко
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Андрейченко Леонтий Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Отец ребёнка: Андрейченко Леонтий Иванович

Писаревка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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