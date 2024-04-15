Андрейченко Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрейченко Леонтий Иванович

Андрейченко Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Жена: Андрейченко Ксения Николаевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: Андрейченко Ксения Николаевна

Писаревка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Золотаревка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close