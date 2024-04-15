Андрейченко Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: Андрейченко Ксения Николаевна
Писаревка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Золотаревка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно