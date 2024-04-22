Козлов Платон Федоров
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1809
Отец: Козлов Федор Аггеев
3 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 25 лет в 1834, 41 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Козлова Домна Егорова
16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Козлова Домна Егорова
12 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Козлов Еким Платонов
Мать ребёнка: Козлова Домна Егорова
4 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Домна Егорова
Смерть
Неизвестно