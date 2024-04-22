Козлов Платон Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Платон Федоров

Козлов Платон Федоров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Козлов Федор Аггеев

Мать: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 25 лет в 1834, 41 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Козлов Василей Платонов

Мать ребёнка: Козлова Домна Егорова

16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Козлов Степан Платонов

Мать ребёнка: Козлова Домна Егорова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Козлов Еким Платонов

Мать ребёнка: Козлова Домна Егорова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Домна Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close