Козлова Домна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1808
42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Козлов Платон Федоров
16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Козлов Платон Федоров
12 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Козлов Еким Платонов
Отец ребёнка: Козлов Платон Федоров
4 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно