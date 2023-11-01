Козлова Домна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Домна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Козлов Василей Платонов

Отец ребёнка: Козлов Платон Федоров

16 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Козлов Степан Платонов

Отец ребёнка: Козлов Платон Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Козлов Еким Платонов

Отец ребёнка: Козлов Платон Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Платон Федоров

Смерть
Неизвестно
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