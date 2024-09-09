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Казанцев Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Казанцев Евдоким ?

Мать: Казанцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полкова? (Казанцева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Казанцева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Казанцев Павел Иванович

Мать ребёнка: Казанцева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Казанцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Казанцева Вера Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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