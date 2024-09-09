Казанцев Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Казанцев Евдоким ?
Мать: Казанцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полкова? (Казанцева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Казанцева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Казанцева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Казанцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Казанцева Вера Дмитриевна
Смерть
Неизвестно