Казанцева Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти10.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полкова? (Казанцева) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Казанцев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Казанцев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Казанцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Казанцев Иван Евдокимович
Смерть
10.11.1898
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно