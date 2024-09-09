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Казанцева Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

10.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полкова? (Казанцева) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Казанцев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Казанцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Казанцев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Казанцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Казанцев Иван Евдокимович

Смерть
10.11.1898
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно

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