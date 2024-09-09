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Казанцев Павел Иванович

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Казанцев Иван Евдокимович

Мать: Казанцева Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева (Горева) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.03.1890

Дочь: (Казанцева) Матрена Павловна

Мать ребёнка: Казанцева (Горева) Екатерина Сергеевна

Поручитель
06.11.1898
у Василия Ивановича Казанцева и Парасковьи Филипповны
Смерть
Неизвестно

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