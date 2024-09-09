Казанцев Павел Иванович
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1890
Дочь: (Казанцева) Матрена Павловна
Мать ребёнка: Казанцева (Горева) Екатерина Сергеевна
Поручитель
06.11.1898
у Василия Ивановича Казанцева и Парасковьи Филипповны
Смерть
Неизвестно