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Казанцев Евдоким ?

Место рождения

д.Сухоложская, Свердловская область, Россия

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казанцева) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Казанцева ?

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Казанцев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Казанцева ?

Смерть
Неизвестно

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