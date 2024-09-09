Казанцев Евдоким ?
Место рожденияд.Сухоложская, Свердловская область, Россия
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казанцева) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Казанцева ?
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Казанцев Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Казанцева ?
Смерть
Неизвестно