Удинцева (Борисова) Евфросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удинцева (Борисова) Евфросинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Григорий Григорьевич

Мать: Борисова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Удинцев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Удинцев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Петровна

Отец ребёнка: Удинцев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удинцев Петр

Смерть
Неизвестно
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