Удинцева (Борисова) Евфросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Удинцев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Удинцев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Петровна
Отец ребёнка: Удинцев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удинцев Петр
Смерть
Неизвестно