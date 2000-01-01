Удинцев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдинцев Петр

Удинцев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Петрович

Мать ребёнка: Удинцева Евфросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Удинцева Евфросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Петровна

Мать ребёнка: Удинцева Евфросинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удинцева Евфросинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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