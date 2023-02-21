Борисова (Мальгина) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Мальгина) Матрена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Андрей Степанович

Мать: Мальгина Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.12.1917

Дочь: Мокина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Борисов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.11.1935

Дочь: Швецова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удинцева Евфросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич

Смерть
16.02.1973
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