Борисова (Мальгина) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.02.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1917
Дочь: Мокина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Борисов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
15.11.1935
Дочь: Швецова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удинцева Евфросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Борисов Григорий Григорьевич
Смерть
16.02.1973