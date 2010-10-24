Котельникова (Кадникова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотельникова (Кадникова) Анна Егоровна

Котельникова (Кадникова) Анна Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1929

Дата смерти

24.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1929

Отец: Кадников Егор Иванович

Мать: Кадникова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1954

Дочь: Хохлова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1965

Дочь: Парамонова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушмелева Вена Николаевна

Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Николаевич

Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович

Смерть
24.10.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close