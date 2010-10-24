Котельникова (Кадникова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1929
Дата смерти24.10.2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1929
Отец: Кадников Егор Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1954
Дочь: Хохлова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1965
Дочь: Парамонова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушмелева Вена Николаевна
Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котельников Николай Иванович
Смерть
24.10.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область