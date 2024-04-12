Кадникова (Кадникова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадникова (Кадникова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Кадниково, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

28.11.1905

Дата смерти

12.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1905

Отец: Кадников Иван Гурьянович

Мать: Кадникова Ольга Павловна

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1926

Сын: Кадников (kadnikov) Константин Егорович (Konstantin Yegorovich)

Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Котельникова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кадников Алексей Егорович

Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кадников Сергей Егорович

Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нина Егоровна

Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелешко (кадникова) Егоровна

Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадников Егор Иванович

Смерть
12.02.1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
больница
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