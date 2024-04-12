Кадникова (Кадникова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1905
Дата смерти12.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1905
Отец: Кадников Иван Гурьянович
Мать: Кадникова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
03.07.1926
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Котельникова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кадников Алексей Егорович
Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Нина Егоровна
Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелешко (кадникова) Егоровна
Отец ребёнка: Кадников Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
больница