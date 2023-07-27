Кадникова (Банных) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадникова (Банных) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Банных Павел

Мать: Банных Фекла

Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: Кадникова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кадников Иван Иванович

Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кадников (kadnikov) Николай Иванович (Nikolay Ivanovich)

Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович

Смерть
Неизвестно
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