Кадникова (Банных) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Банных Павел
Мать: Банных Фекла
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: Кадникова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кадников Иван Гурьянович
Смерть
Неизвестно