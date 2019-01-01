село Кадниково, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кадниково

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2217Кадникова, дер.при р. Сысерти.252186317335Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черданская волость
566. Кадникова, деревня бывшая государственная, при реке Сысерти, дворов 113, жителей 568, часовня, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Черданская волость
2) д. Кадникова, на р.р. Сысерти и Ольховке, шк. грам., распл.Кадниковское общество181413451Бывшие государственныеПравославныеРусские352

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Арамильский район , Черданский сельсовет
1. Кадникова, д. 219446481927русские927Черданскойр. Исеть213ст. Косулино201321322013просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
89599Кадниковосело56°35'с.ш.60°55'в.д.O-41-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000251с Кадниковосело

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