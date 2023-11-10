Хохлова (Котельникова) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Котельникова) Раиса Николаевна

Место рождения

Кадниково, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

05.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1954

Отец: Котельников Николай Иванович

Мать: Котельникова Анна Егоровна

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
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