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Хохлова (Котельникова) Раиса Николаевна
Хохлова (Котельникова) Раиса Николаевна
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Древо
Место рождения
Кадниково
, Сысертский, Свердловская область
Дата рождения
05.04.1954
Пол
Женский
Отец
Котельников Николай Иванович
1924 г.р.
Мать
Котельникова (Кадникова) Анна Егоровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1954
Отец:
Котельников Николай Иванович
Мать:
Котельникова Анна Егоровна
Кадниково
, Сысертский, Свердловская область
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