Котельников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1924
Дата смерти25.10.2017
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Отец: Котельников Иван
Рождение ребёнка
05.04.1954
Дочь: Хохлова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.06.1965
Дочь: Парамонова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушмелева Вена Николаевна
Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна
Смерть
25.10.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
?.10.2017
с.Черданцево