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Котельников Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

25.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: Котельников Иван

Мать: Котельникова Феоксинья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.04.1954

Дочь: Хохлова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1965

Дочь: Парамонова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна

Кадниково, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушмелева Вена Николаевна

Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Николаевич

Мать ребёнка: Котельникова Анна Егоровна

Смерть
25.10.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
?.10.2017
с.Черданцево
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