Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кириленко / Кириченко / Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки и/р 1836г. лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф- 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кириленко / Кириченко / Авдей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко/кириченко/ Елена

Смерть
Неизвестно
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