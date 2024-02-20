Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиДо 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Мать: ?
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
1800
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Соболенко Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
18.11.1804
Дочь: Стефанида Прокопьевна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна
Россия Киевская губ.,Всильковский уезд Гребенская воость д.Соливанки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 180г,лист № 235,зап.№ 36, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1251
Рождение ребёнка
11.07.1810
Дочь: Скурутенко Марина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 277,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469, м/к 1863г.лист № 50,зап.№ 22 (запись о смерти)
Смерть
До 1846
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд , с.Гребенки