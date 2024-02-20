Скурутенко (Кириленко / Кириченко /) Марина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурутенко (Кириленко / Кириченко /) Марина Прокопьевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

11.07.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1810

Отец: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1810г.лист № 277,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1320(нач.)
Бракосочетание
12.05.1846

Муж: Скурутенко Михаил Григорьевич

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1846г.лист № 37,зап.№ 19, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Смерть
Неизвестно
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