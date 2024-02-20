Скурутенко Михаил Григорьевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Велико-Половецкой волости с.Велико-Половецкое
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Велико-Половецкой волости с.Велико-Половецкое
Бракосочетание
12.05.1846
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1846г.лист № 37,зап.№ 19, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Смерть
Неизвестно