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Скурутенко Михаил Григорьевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Велико-Половецкой волости с.Велико-Половецкое

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Велико-Половецкой волости с.Велико-Половецкое
Бракосочетание
12.05.1846

Жена: Скурутенко Марина Прокопьевна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1846г.лист № 37,зап.№ 19, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Смерть
Неизвестно
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