(Кириленко / Кириченко /) Стефанида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Стефанида Прокопьевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Всильковский уезд Гребенская воость д.Соливанки

Дата рождения

18.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1804

Отец: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Россия Киевская губ.,Всильковский уезд Гребенская воость д.Соливанки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 180г,лист № 235,зап.№ 36, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1251
Крещение
18.11.1804
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1804г.лист № 235,зап.№ 36,Ф - 0127-1012-1251 | Восприемники: Крестьянка помещика Браницкого д.Саливонки - Анна Дзусыха.
Смерть
Неизвестно
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