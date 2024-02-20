Соболенко (Кириленко / Кириченко /) Марфа Прокопьевна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
22.01.1822
Муж: Соболенко Лев
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1822г. лист № 231,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
Неизвестно