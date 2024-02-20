Соболенко (Кириленко / Кириченко /) Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболенко (Кириленко / Кириченко /) Марфа Прокопьевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Кириленко / Кириченко / Прокопий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Юлиана Прокопьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
22.01.1822

Муж: Соболенко Лев

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1822г. лист № 231,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
Неизвестно
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