Соболенко Лев
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
22.01.1822
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1822г. лист № 231,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
Неизвестно