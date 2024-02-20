Соболенко Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболенко Лев

Соболенко Лев

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
22.01.1822

Жена: Соболенко Марфа Прокопьевна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1822г. лист № 231,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close