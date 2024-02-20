Кириленко / Кириченко / Михаил Тимофеевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Смерть
Неизвестно