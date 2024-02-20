Кириленко/Кириченко/ Елена
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1803
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Кириленко / Кириченко / Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки и/р 1836г. лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф- 0127-1015-512.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Кириленко / Кириченко / Авдей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Кириленко / Кириченко / Евстафий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,и/р 1836г.лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-512.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно